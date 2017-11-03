В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров чая

2017-11-03 17:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров чая, сообщает в пятницу министерство экономики Азербайджана.

Как отмечается, Ассоциация создана по инициативе предпринимателей и при поддержке минэкономики.

"Создание Ассоциации поможет скоординировать деятельность производителей и экспортеров чая, способствует расширению сотрудничества между ними, ускорит развитие данной сферы и позволит увеличить производство и экспорт чая", - говорится в сообщении.

Председателем правления Ассоциации был избран глава компании "Астарачай" Талят Мамедов.

Начиная с прошлого года, с целью развития различных сфер экономики и расширения экспорта в Азербайджане начали создаваться отраслевые ассоциации. На сегодня уже созданы ассоциации производителей и экспортеров продукции виноградарства, текстильной продукции, фундука, мебели, ассоциация пчеловодов и другие объединения производителей и экспортеров.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-сентябре в стране были собраны 506,5 тонны чайных листьев, что на 31,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)