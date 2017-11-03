Прибыль банков Азербайджана в этом году достигает 500 млн. манатов

2017-11-03 16:41 | www.apa.az | 3

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане на 30 сентября 2017 года составила 479,7 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. В сентябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд. 437,3 млн. манатов, в том числе 1 058,2 млн. манатов по выданным кредитам. Процентные расходы банков составили 687,8 млн. манатов, расходы по депозитам - 284,5 млн. манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 321,3 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.