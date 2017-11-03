Кредитный портфель банков Азербайджана вырос на 60 млн. манатов

2017-11-03 16:49 | www.apa.az | 3

Объем выделенных банками Азербайджана кредитов на 30 сентября 2017 года составил 11 966,9 млн. манатов, что на 59,7 млн. манатов или 0,50% больше показателя на 30 августа 2017 года.



Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. С начала года объем выделенных банками Азербайджана кредитов сократился на 3,833 млрд. манатов или 24,24%. Напомним, что кредитный портфель банков Азербайджана на 1 января этого года составлял 15 800,2 млн. манатов.