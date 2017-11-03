Государственный банк подготовил подарок для сотрудников метрополитена

2017-11-03 12:45 | www.oxu.az | 2

Постоянно заботящийся об удобстве своих клиентов государственный Azer Turk Bank дал старт новой кампании по случаю 50-летия со дня сдачи в эксплуатацию Бакинского метрополитена и профессионального праздника его работников.

Банк предлагает сотрудникам ЗАО «Бакинский метрополитен» кредиты наличностью без комиссии и расходов на страхование. Кампания продлится с 6 по 20 ноября. Максимальная сумма, предлагаемая в рамках кредитного продута «Корпоративный», составляет 10 000 манатов.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.