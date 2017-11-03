Xalq Bank объявил победителей шестого тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-11-03 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый владелец карты, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank, в торговых пунктах партнёров получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, за срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.

Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.

Победителями шестого тура, состоявшегося первого ноября, стали:

Победитель Приз Баллы Набиев Илькин Эльдар оглу Купон для замены масла - в пункте заправки Азпетрол 335 Гусейнов Самед Гамид оглу Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в Габала 260 Абдуллаев Алескер Абдулаввал оглу Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste" 250 Гюльмамедова Кямина Маир гызы Подарочный купон на 50 манат от компании "Nisa Beauty" 210 Нагиев Вахид Камал оглу Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza" 190 Дамиров Наир Фейруз оглу Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt" 170 Гусейнова Асли Ибрагим гызы Набор “Термос, нож, фонарь” 160 Мустафаев Халиг Адалят оглу Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа 150 Дуниев Ниджат Али оглу Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол 140 Исмаилов Мансур Амирали Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол 140

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиаподдержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.