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Xalq Bank объявил победителей шестого тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-11-03 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый владелец карты, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank, в торговых пунктах партнёров получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, за срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.

Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.

Победителями шестого тура, состоявшегося первого ноября, стали:

Победитель

Приз

Баллы

Набиев Илькин Эльдар оглу

Купон для замены масла - в пункте заправки Азпетрол

335

Гусейнов Самед Гамид оглу

Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в Габала

260

Абдуллаев Алескер Абдулаввал оглу

Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste"

250

Гюльмамедова Кямина Маир гызы

Подарочный купон на 50 манат от компании "Nisa Beauty"

210

Нагиев Вахид Камал оглу

Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza"

190

Дамиров Наир Фейруз оглу

Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt"

170

Гусейнова Асли Ибрагим гызы

Набор “Термос, нож, фонарь”

160

Мустафаев Халиг Адалят оглу

Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа

150

Дуниев Ниджат Али оглу

Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол

140

Исмаилов Мансур Амирали

Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол

140

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиаподдержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.

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