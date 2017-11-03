Xalq Bank объявил победителей шестого тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-11-03 17:50 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - С 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый владелец карты, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank, в торговых пунктах партнёров получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.
Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, за срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.
Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.
Победителями шестого тура, состоявшегося первого ноября, стали:
|
Победитель
|
Приз
|
Баллы
|
Набиев Илькин Эльдар оглу
|
Купон для замены масла - в пункте заправки Азпетрол
|
335
|
Гусейнов Самед Гамид оглу
|
Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в Габала
|
260
|
Абдуллаев Алескер Абдулаввал оглу
|
Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste"
|
250
|
Гюльмамедова Кямина Маир гызы
|
Подарочный купон на 50 манат от компании "Nisa Beauty"
|
210
|
Нагиев Вахид Камал оглу
|
Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza"
|
190
|
Дамиров Наир Фейруз оглу
|
Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt"
|
170
|
Гусейнова Асли Ибрагим гызы
|
Набор “Термос, нож, фонарь”
|
160
|
Мустафаев Халиг Адалят оглу
|
Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа
|
150
|
Дуниев Ниджат Али оглу
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол
|
140
|
Исмаилов Мансур Амирали
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетрол
|
140
Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиаподдержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.