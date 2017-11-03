МВД Азербайджана предоставлены полномочия по созданию мест парковки на дорогах

2017-11-03 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «Об утверждении Положения и структуры МВД Азербайджана» от 30 июня 2001 года.

Согласно изменению, в «Положение об МВД Азербайджана» добавляется подпункт 3.1.17-1 следующего содержания:

«3.1.17-1. дает согласованные с соответствующим местным органом исполнительной власти предложения по организации мест парковки на государственных автомобильных дорогах, участвует в организации мест парковки на муниципальных и частных автомобильных дорогах;».