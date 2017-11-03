МВД предоставлены дополнительные полномочия при организации парковочных мест

2017-11-03 17:37 | www.apa.az | 4

Министерство внутренних дел Азербайджана наделено дополнительными полномочиями при организации парковочных мест на автомобильных дорогах.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана от 30 июня 2001 года «Об утверждении Положения и структуры Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики».

Согласно подпункту, которым дополняется «Положение о Министерстве внутренних дел», ведомство вносит согласованные с соответствующим местным органом исполнительной власти предложения при организации парковочных мест на государственных автомобильных дорогах, принимает участие в организации парковочных на муниципальных и частных автомобильных дорогах.