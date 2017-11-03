Завтра будет тепло

2017-11-03 12:55 | www.oxu.az | 3

В субботу, 4 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 16-20, в Баку ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман. В Ленкоран-Астаринской зоне изморось. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-20, в горах ночью 0-4, днем 6-11 градусов тепла.

A.M.

