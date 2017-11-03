Банки Азербайджана втрое сократили обязательства перед Центробанком

2017-11-03 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На конец 2017 года азербайджанские банки сократили обязательства перед Центральным банком Азербайджана почти втрое по сравнению с показателем на начало года, до 570,8 миллиона манатов, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

По данным отчета, с начала года банки в целом сократили свои обязательства на 21,6 процентов, с 29,53 миллиарда до 23,15 миллиарда манатов. Основная доля обязательств пришлась на депозиты - 15,36 миллиарда манатов (сокращение с начала года на 6,4 процента).

Активы банковского сектора сократились с начала года на 16,08 процента, и по состоянию на первое октября 2017 года составили 26,16 миллиарда манатов.

Главной причиной сокращения активов стало снижение объема кредитных портфелей банков - на 24,9 процента по сравнению с началом года, до 11,97 миллиарда манатов. Также значительно сократились кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам. С начала года их объем сократился почти втрое, до 292,6 миллионов манатов.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)