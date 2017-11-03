В минналогов Азербайджана произошли очередные кадровые перестановки

2017-11-03 17:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана произошли очередные кадровые перестановки, сообщили в пятницу Trend в министерстве.

Так, назначен новый, 13-ый, советник министра по налогам. Им стал Гудрат Сейфуллаев.

Кроме того, назначены новые генеральные директора департаментов министерства.

Заур Фатизаде назначен новым генеральным директором департамента национальных доходов. На этом посту он сменил Натига Ширинова, назначенного на должность генерального директора департамента по анализу и надзору за налоговыми рисками.

Пост гендиректора департамента по анализу и надзору за налоговыми рисками временно исполнял Фарид Джабраил. С назначением Ширинова, он вернулся к исполнению собственных обязательств на должности заместителя.

Замин Рзаев назначен генеральным директором департамента по надзору за исполнением налоговых обязательств, а Зохраб Омаров – генеральным директором департамента по надзору за исполнением налогового законодательства. Занимавшие ранее эти должности Зейналабдин Мамедзаде и Тогрул Гулиев были понижены в должности.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli