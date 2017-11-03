Вступил в силу закон о разрешении на импорт в Азербайджан роговицы глаза и ее трансплантацию

2017-11-03 17:39 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики № 292 от 12 сентября 2005 года «О дополнительных мера в сфере урегулирования оборота вещей, ограниченных гражданским оборотом».

Как сообщает АПА, cогласно изменениям, к «Списку центральных органов исполнительной власти, выдающих специальное разрешение на оборот предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)» добавлена роговица глаза.

Таким образом, разрешен импорт в Азербайджан роговицы глаза, и ее трансплантация.

Отметим, что Закон о внесении изменений в Список вещей был принят на заседании Милли Меджлиса 25 апреля 2017 года.