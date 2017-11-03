Президент утвердил соглашение об обучении афганских военнослужащих в Азербайджане

2017-11-03 17:43 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения «Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Исламской Республики Афганистан об обучении военнослужащих Исламской Республики Афганистан в образовательных учреждениях специального назначения Министерства обороны Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, соглашение «Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Исламской Республики Афганистан об обучении военнослужащих Исламской Республики Афганистан в образовательных учреждениях специального назначения Министерства обороны Азербайджанской Республики» было подписано 29 марта 2017 года в городе Баку, а 13 мая – в городе Кабул.