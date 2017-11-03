Василий Уткин упал со стула в прямом эфире – ВИДЕО

2017-11-03 13:00 | www.oxu.az | 4

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на «Спорт FM» и несколько секунд полежал на полу.

Как передает Oxu.Az, видео случившегося опубликовано в Twitter радиостанции.

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые», - прокомментировал Уткин, встав с пола.

«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с восьмого класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», - пошутил он позднее в Instagram.

Н.О.