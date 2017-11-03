Сегодня будут опубликованы показатели, воздействующие на курс доллара

2017-11-03 13:10 | www.oxu.az | 4

Сегодня в США будут опубликованы важные экономические показатели, которые повлияют на курс доллара.

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report сообщает, что показатель средней почасовой оплаты труда за октябрь будет объявлен в 16:30 по бакинскому времени. Аналитики прогнозируют, что он повысится на 0,2%. Кроме того, будет опубликован более важный показатель занятости населения (за исключением сельского хозяйства). Ожидается, что эта цифра возрастет на 310 тыс. человек.

Также будут объявлены данные по сальдо внешнеторгового баланса и безработице за октябрь. Сальдо внешнеторгового баланса составит минус 43,2 млрд долларов, в то время как уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,2%.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе станет известен в 18:00 по бакинскому времени. Этот показатель также оказывает большое влияние на финансовые рынки. Аналитики прогнозируют, что он составит 58,5 пункта.

Аналитическая группа Report ожидает, что превышение показателей над прогнозами приведет к росту доллара.

Л.А.

