Азербайджанская община Нагорного Карабаха направило обращение ведущему телеканала CNN

2017-11-03 17:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" направило обращение ведущему телеканала CNN Энтони Бурдэйну и телеканалу.

Отметим, что Энтони Бурдэйн включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана в связи с нарушением законов, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В обращении отмечается, что военные преступления, этническая чистка, неизбирательное насилие в отношении гражданских лиц – неотъемлемая составляющая продолжающейся агрессии Армении против Азербайджанской Республики.

«Во время активной фазы войны в 1991-1994 годах нападение на город Ходжалы было особенно жестоким и трагическим. До конфликта мы, оставшиеся в живых от этой резни, и еще семь тысяч человек жили мирно в Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ранние часы 26 февраля 1992 года, после массированного артиллерийского обстрела Ходжалы было осуществлено нападение со всех сторон. В результате вооруженные силы Армении с помощью мотострелкового полка № 366 бывшей советской армии, все еще находившегося в этом районе, захватили Ходжалы. Агрессоры разрушили Ходжалы и с особой жестокостью расправились с его мирным населением. Армянские войска совершили такие зверства, как снятие скальпа, отсечение головы, закалывание беременных женщин штыками и надругательство над трупами. Они не пощадили даже детей. В итоге погибли 613 человек, среди которых было 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, а также 1275 человек были взяты в заложники, по сей день о судьбе более 150 ничего не известно", - говорится в обращении.

Отмечается, что преднамеренное убийство гражданских лиц в городе Ходжалы было направлено на их массовое истребление, основанное на расовой дискриминации.

«Слова бывшего министра обороны, сегодня президента Армении Сержа Саргсяна, цинично признавшего свое участие в преступлениях, были процитированы британским журналистом Томасом де Ваалом. В частности он сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что... армяне были не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот [стереотип]". (Томас де Ваал, Черный сад: Армения и Азербайджан через мир и войну. Нью-Йорк и Лондон, Нью-Йоркский университет, 2003, стр. 172)», - говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что действительно Ходжалы был выбран в качестве плацдарма для последующей агрессии, оккупации и этнической чистки азербайджанских территорий.

«В результате захватнической войны Армении против Азербайджана в настоящее время оккупировано около 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. В нарушение международного гуманитарного права Армения осуществила политику этнической чистки против почти миллиона гражданских лиц Азербайджана на оккупированных территориях Азербайджана и в самой Армении. Она способствовала тому, что Азербайджан стал одним из государств мира с наибольшим количеством перемещенных лиц внутри страны на душу населения», - говорится в обращении.

«Мы уважаем ваш профессионализм и ваши программы о международной кухне. В мирное время такие кулинарные программы способствовали бы обмену и объединению народов. Но в контексте продолжающейся войны и жестокости такая культурная программа непреднамеренно несет иное послание, поддерживающее этническую чистку и аннексию. Поймите также, пожалуйста, что мы лишены даже возможности посетить могилы наших родителей и близких, похороненных на оккупированных территориях. На протяжении более 25 лет мы живем с надеждой вернуться на родину, восстановить наши дома и приготовить традиционный азербайджанский шиле-плов для наших детей - тот самый, которым вас угостили в разрушенном и обезлюдевшем азербайджанском городе Шуша. Безусловно, ваш визит на оккупированные территории Азербайджана на военном вертолете и подготовка кулинарной программы рядом с Ходжалы, в котором совершено преступление против человечества, серьезно разочаровали нас и словно насыпали соль на наши раны. Нам хотелось бы верить, что вы были введены в заблуждение относительно реалий в этих местах и ваш визит на оккупированные территории Азербайджана не был преднамеренным. В конце концов, трудно представить себе, что вы наслаждаетесь едой рядом с нацистским концлагерем или наслаждаетесь обедом вместе с боевиками боснийских сербов, в то время как они контролируют места массовых убийств в Сребренице», - отмечают авторы обращения.

В обращении говорится, что незаконная, насильственная и затянувшая оккупация азербайджанских земель Арменией, включая Ходжалы, нанесла ущерб и самому народу Армении, ее экономике и ее будущему.

«Вот почему наши армянские соседи, с которыми мы мирно жили на протяжении многих лет и с которыми надеемся вместе способствовать миру в регионе, должны осознать, что нельзя построить свое счастье на трагедии других. Поощрение действий, которые способствуют затягиванию оккупации и войны, не помогают никому, а только лишь тем, кто извлекает выгоду из этой трагедии. Вместо этого нам необходимо помочь обеим странам найти способы прийти к миру и содействовать международным усилиям по установлению мира. Мы настоятельно призываем учитывать чувствительность ситуации, а также страдания, которые многим из нас пришлось пережить. Мы также призываем вас пересмотреть свое решение о включении сюжета с оккупированных и этнически очищенных территорий Азербайджана в ваше телевизионное шоу», - говорится в обращении.

Отметим, что ранее, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью американскому СМИ Вuzzfeed news, что подготовить шоу-программу на тему кулинарии с оккупированных территорий - это неуважение к более чем одному миллиону азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих земель.

«Очень сожалеем, что Энтони Бурдэйн превратился в инструмент пропаганды в оправдании оккупации Арменией азербайджанских территорий», - добавил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)