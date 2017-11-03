Трехсторонний саммит президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране означает начало нового этапа экономического сотрудничества - депутат

2017-11-03 18:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведенная в Тегеране трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана в первую очередь означает стабильность в регионе, а во-вторых - начало нового этапа экономического сотрудничества.

Об этом Trend в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, после первой трехсторонней встречи торговый оборот между Азербайджаном, Ираном и Россией значительно вырос.

«После подписанных на нынешней встрече экономических договоров торговый оборот и в целом экономические связи еще более расширятся. Экономическое значение трехстороннего формата гораздо выше», - сказал Гусейнов.

Как сказал депутат, президенты России и Ирана также придают этому сотрудничеству большое значение.

«Это говорит о том, что Азербайджан, имеющий сухопутную границу с обеими странами, играет важную роль и наша страна получит значительную выгоду от этого сотрудничества, укрепится ее геополитическая позиция в регионе», - сказал депутат.

По его словам, во время обсуждения на встрече транснациональных проектов обсуждались и перспективы открытой недавно железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, были подчеркнуты ее большой потенциал и перспективы.

Напомним, что восьмого августа 2016 года в Азербайджане была проведена первая трехсторонняя встреча президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Рухани. 1 ноября этого года состоялась встреча в таком же формате в Тегеране.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)