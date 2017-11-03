Британского депутата уволили из-за комплимента «прекрасной женщине»

2017-11-03 13:20 | www.oxu.az | 4

Депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в британском парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает газета The Telegraph.

27-летняя Ава Этемадзаде (Ava Etemadzadeh) рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон «непристойные сообщения». В частности, мужчина называл ее «привлекательной» и «прекрасной молодой женщиной».

«Любой хороший молодой человек был бы счастлив, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы. Я уверен, что в скором времени такой найдется. Был бы я молод (...), но это не так. Всегда буду вашим другом, если вам когда-нибудь понадобится помощь друга, у вас есть мой номер», — написал Хопкинс.

В Лейбористской партии подтвердили, что ведут расследование по этому делу.

Н.О.