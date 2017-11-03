Рафик Гусейнов похоронен – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-11-03 13:26 | www.oxu.az | 3
Народный артист, известный диктор Рафик Гусейнов был похоронен.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, народный артист был предан земле на Ясамальском кладбище.
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12:35
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова завершилась церемония прощания с народным артистом, известным диктором Рафиком Гусейновым.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, народный артист будет похоронен на Ясамальском кладбище.
09.53
Проводится церемония прощания с народным артистом Азербайджана, известным диктором Рафигом Гусейновым.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на церемонии прощания в Государственном театре песни имени Рашида Бехбудова приняли участие члены семьи, деятели культуры и искусства, представители общественности.
Церемония продлится до 12:00.
Отметим, что Рафиг Гусейнов скончался 26 октября в одной из клиник немецкого Дюссельдорфа. Он болел раком.