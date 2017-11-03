Срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства продлен до 2021 года

2017-11-03 18:32 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении поправок в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с утвержденными поправками, субъекты предпринимательства будут освобождены от проверок до 1 января 2021 года.

Отметим, что срок действия предыдущего моратория на проведение проверок в бизнесе истек 1 ноября 2017 года. Согласно указу об утверждении поправок в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», до 1 января 2021 года могут быть проведены только проверки, определенные соответствующими органами исполнительной власти в связи с угрозой безопасности. Кроме того, новый закон не ограничивает проверки качества продуктов и лекарств.