Иракские силовики установили контроль над последним оплотом ИГ в стране

2017-11-03 18:36 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило информационное управление аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение Ирака).

«Отряды аль-Хашд и армейские части освободили все районы Эль-Каима после поражения ИГ и их бегства в сторону сирийской границы», - говорится в заявлении ополчения.

О начале операции по освобождению Эль-Каима и Равы на минувшей неделе объявил премьер Ирака Хайдер аль-Абади. Он назвал эти города последними оплотами террористов в стране. В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ в стране после освобождения Мосула.

Также сегодня стало известно о полном освобождении сирийской армией города Дейр-эз-Зор.

Накануне спецпредставитель президента США Бретт Макгерк заявил, что ИГ потеряло 96 процентов территории, которую когда-то контролировало в Ираке и Сирии.