Роберт Секута: Важно, чтобы конфликт в Карабахе был урегулирован мирным путем

2017-11-03 13:34 | www.oxu.az | 5
«США являются сторонниками урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Мы поддерживаем решение конфликта».
Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.
Отвечая на вопрос о последней встрече президентов Азербайджана и Армении, посол напомнил о заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.
«Сопредседатели распространили заявление в связи с последней встречей. Мы поддерживаем организацию встречи руководителей Азербайджана и Армении, и эта работа продолжается. Надеемся, что конфликт будет урегулирован мирным путем. Такое решение очень важно», - подчеркнул дипломат.
A.M.