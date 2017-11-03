Роберт Секута: Важно, чтобы конфликт в Карабахе был урегулирован мирным путем

2017-11-03 13:34 | www.oxu.az | 5

«США являются сторонниками урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Мы поддерживаем решение конфликта».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Отвечая на вопрос о последней встрече президентов Азербайджана и Армении, посол напомнил о заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

«Сопредседатели распространили заявление в связи с последней встречей. Мы поддерживаем организацию встречи руководителей Азербайджана и Армении, и эта работа продолжается. Надеемся, что конфликт будет урегулирован мирным путем. Такое решение очень важно», - подчеркнул дипломат.

A.M.