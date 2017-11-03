Whatsapp возобновил свою деятельность – ОБНОВЛЕНО

2017-11-03 13:44 | www.oxu.az | 4

Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp восстановила деятельность.

Как сообщает Oxu.Az, в настоящее время пользователи могут воспользоваться услугами мгновенного обмена сообщениями, в том числе отправлять сообщения.

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12:41

Возникли проблемы в работе мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook.

Как передает Oxu.Az, пользователи уже более часа не могут воспользоваться мессенджером. Нельзя отправить или получить сообщение. Это наблюдается не только в Азербайджане, но и всем мире.

Когда будет устранен сбой, неизвестно.

Л.А.

