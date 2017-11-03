Оштрафован глава Управления оросительных систем Агсуинского района

2017-11-03 18:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глава Управления оросительных систем Агсуинского района Азербайджана оштрафован на 4000 манатов.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве экологии и природных ресурсов, в министерство поступила жалоба в связи с антисанитарией, возникшей в результате скопления бытовых отходов в протекающей через город Агсу части реки Агсучай, на улице Натаван и на правой стороне дороги, ведущей в село Ульгудж.

Жалоба была рассмотрена на месте сотрудниками местной структуры министерства. При осмотре указанной территории были обнаружены скопившиеся твердые отходы различного происхождения, управление которыми не было осуществлено в установленном законодательством порядке.

По факту в отношении ответственного за управление бытовыми отходами начальника Управления оросительных систем Агсуинского района Сафара Мамедова был составлен протокол. Как должностное лицо он был оштрафован в административном порядке на 4 000 манатов.

Для устранения допущенных правонарушений, очистки территории от бытовых отходов и предотвращения подобных случаев в будущем, руководству Управления оросительных систем Агсуинского района, Агсуинскому комбинату коммунальных учреждений и Агсуинского городского муниципалитета были даны срочные, обязательные к выполнению поручения.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)