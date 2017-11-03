Повышены зарплаты работников художественного состава Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли

2017-11-03 18:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников художественного состава Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

В распоряжении говорится, что с 1 ноября 2017 года к месячным должностным окладам работников, относящихся к художественному составу Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, устанавливается надбавка Президента Азербайджана в размере 500 манатов.

Кабинету министров поручено с 1 ноября 2017 года применить решение о предоставлении статуса «Академический» Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева согласно пункту 2.2. указа Президента «О применении закона Азербайджана «О культуре» от 15 февраля 2013 года, решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.