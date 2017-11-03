В Баку арестован заведующий аптекой

2017-11-03 18:52 | www.apa.az | 4

В Управлении следствия и дознания Главного управления полиции города Баку продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по фактам незаконной реализации в некоторых столичных аптеках сильнодействующих лекарственных препаратов.

Как сообщает АПА, в совместном заявлении прокуратуры города Баку и Главного управления полиции Баку говорится, что у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Абиев Турал Фамиль оглу (1988 г.р.), предварительно вступив в сговор с группой лиц, в сентябре и октябре 2017 года незаконно приобрел не относящийся к наркотическим средствам или психотропным веществам сильнодействующий препарат «Трамадол», хранил его в организованной им без получения специального разрешения на занятие фармацевтической деятельностью аптеке «Бизим аптек», расположенной по адресу г. Баку, Ясамальский район, улица А.Хагвердиева 74д, а 23-24 октября 2017 года осуществил незаконную продажу данного препарата в упомянутой аптеке.

Т.Абиев обвиняется по статьям 240.2.1 и 240.2.2 УК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки). На основании решения суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.



В настоящее время уточняется круг других участников преступления, ведутся следственно-оперативные мероприятия по привлечению их к ответственности.