Обнародовано число договоров по обязательному страхованию недвижимости

2017-11-03 13:52 | www.oxu.az | 4

В октябре текущего года было зарегистрировано 10 929 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сумма страховых премий собранных страховыми компаниями по этим контрактам составила 2 207 063 маната. Предметами страхования по 8 225 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 145 – административные здания, 2559 – другие недвижимые имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров на 42%; объемы же страховых премий увеличились на 25%.



В отчетном периоде было также заключено 352 страховых договора по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Сумма страховых взносов по этим договорам составила 20 790 манатов. Количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 2, с суммой страховых премий 930 манатов.



В настоящее время в стране в сфере обязательного страхования недвижимого имущества функционируют 13 страховых компаний, являющихся участниками Бюро обязательного страхования.

Л.А.

