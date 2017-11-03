YouTube Kids получил новый дизайн и детские профили

2017-11-03 14:00 | www.oxu.az | 3

Компания Google выпустила довольно большое обновление приложения YouTube Kids, в России известного как «YouTube Детям».

Как передает Oxu.Az, обновление приносит новый дизайн, расширенные возможности родительского контроля и профили для детей.

Детские профили позволяют завести специальный профиль с индивидуальными настройками для каждого ребенка, который пользуется YouTube Kids. Причем эти профили доступны с разных устройств. Профили на данный момент доступны только в Аргентине, Австралии. Бразилии, Канаде, Чили, Колумбии, Индии, Гане, Ямайке, Японии, Кении, Малайзии, Мексике, Непале, Новой Зеландии, Нигерии, Пакистане, Перу, Филиппинах, Сингапуре, Южной Африке, Южной Корее, Шри-Ланке, Танзании, Уганде, США и Зимбабве.

Дизайн приложения теперь способен адаптироваться под возраст пользователя. После ввода даты рождения в детском профиле внешний вид приложения изменится. Самые маленькие пользователи увидят меньше текста, а дети постарше — больше контента и текстовой информации.

Приложение «YouTube Детям» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

A.M.