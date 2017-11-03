В Узбекистане работающие врачи-пенсионеры будут получать полную пенсию

2017-11-03 18:56 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане работающие врачи-пенсионеры будут получать полную пенсию.

Это предусмотрено проектом указа президента Узбекистана от 1 апреля 2017 года «О создании дополнительных условий для дальнейшего развития деятельности частных медицинских учреждений».

Проект размещен на портале СОВАЗ (Система оценки воздействия актов законодательства) для общего обсуждения до 16 ноября.

Документом предусмотрено внесение изменений и дополнений в указ президента Узбекистана от 20 ноября 1995 года «О выплате пенсий работающим пенсионерам» с целью установления порядка выплаты пенсий работающим врачам медицинских организаций независимо от форм собственности, то есть в том числе и частным, в полном размере.

Актуальными остаются вопросы внедрения механизмов предоставления финансовой помощи, возможности передачи отдельных функций государственных медицинских учреждений, развития медицинского туризма и интеграции частного сектора здравоохранения в единую информационно-коммуникационную систему.

Также документом указывается, что для внедрения системы медицинского страхования требуется кардинально пересмотреть процесс получения разрешений на осуществление медицинской деятельности.

Ставится задача по стимулированию развития частных медицинских учреждений, дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в сферу частной медицины. С этой целью планируется утвердить адресный список по организации и расширению деятельности частных медицинских учреждений, разработанный на основе анализа показателей заболеваемости в разрезе регионов.

Областным и городским администрациям поручается оказывать поддержку проектам частных медицинских учреждений, в том числе выделением финансовых ресурсов и предоставлением им земельных участков для строительства, а также неиспользуемых и являющихся малоэффективными зданий и сооружений, находящихся в распоряжении государства, по "нулевой" выкупной стоимости.

Центральному банку Узбекистана до 1 января 2018 года поручено обеспечить пополнение средств Фонда развития негосударственных медицинских учреждений, созданного при АКБ «Асака» в размере 14 миллионов долларов, предусмотрев объемы ресурсов по одному миллиону долларов для каждого региона с целью развития частных медицинских учреждений.

Устанавливается, что с 1 января 2018 года 95 процентов средств указанного фонда будут направлены на оснащение негосударственных медицинских учреждений современным медицинским оборудованием; пять процентов - на привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов и направление врачей частных медицинских организаций на повышение квалификации в зарубежные страны.

Кабинету министров республики в двухмесячный срок поручено упростить требования по признанию и нострификации (эквивалентности) документов о получении за рубежом среднего специального, профессионального и высшего медицинского образования.

Также поручено утвердить порядок и условия подключения частных медицинских организаций к комплексной информационной системе «Здравоохранение» с последующей интеграцией в единый портал интерактивных государственных услуг.

Поручено принять решение правительства, предусматривающее упорядочение медицинского туризма, выезда за рубеж на лечение граждан Узбекистана, а также въезда иностранных граждан в республику для получения медицинских услуг.

Предусматривается сокращение рабочей нагрузки на государственные медицинские учреждения с целью акцентирования основной их деятельности на лечебной работе.

С этой целью поэтапно будут передаваться вспомогательные подразделения (пищеблоки, прачечные, обслуживание автотранспортных средств, утилизация отходов и др.) от государственных лечебно-профилактических учреждений представителям частного сектора.

Кроме того, частным медицинским организациям на основе договора аутсорсинга планируется передать осуществление некоторых узких видов медицинских специализаций (услуги лаборатории, гемодиализные отделения, отделения стерилизации и др.).

С 1 января 2019 года планируется внедрение системы аккредитации медицинских учреждений и лицензирования деятельности врачей взамен действующей системы лицензирования медицинской деятельности юридических лиц, а также аттестации медицинских и фармацевтических работников с присуждением им квалификационных категорий.

Минздраву совместно с министерством высшего и среднего специального образования поручается в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок, предусматривающий использование частных медицинских учреждений в качестве учебных баз для студентов медицинских колледжей и высших учебных заведений, практикующих врачей, повышающих квалификацию.

Также поручается обеспечить с начала 2018/2019 учебного года внедрение утверждённого порядка по сотрудничеству между медицинскими колледжами и медицинскими высшими учебными заведениями с крупными частными медицинскими учреждениями на основе взаимовыгодных договоров по освоению медицинских знаний и практических навыков.

Добавим, что 1 апреля президентом Узбекистана было принято постановлением «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения». В нем предусмотрены условия для развития частного сектора здравоохранения, увеличение масштабов и объемов финансовой поддержки.

Только за прошедшие шесть месяцев после принятие данного постановления количество частных медицинских организаций увеличилось на 515, и их общее количество превысило четыре тысячи. В результате было создано более тысячи новых рабочих мест.

Вместе с тем более 67 процентов частных медицинских учреждений находятся в Ташкенте и областных центрах.

(Автор: Диана Алиева). Редактор: Ирина Парфёнова)