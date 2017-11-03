Жители Кыргызстана выступают за урегулирование проблем на границе с Казахстаном

2017-11-03 19:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке перед посольством Казахстана прошел митинг. Собравшиеся призвали соседний Казахстан открыть границу с Кыргызстаном до 5 ноября. В противном случае они потребуют от властей Кыргызстана начать процедуру выхода из ЕАЭС.

Согласно сообщению кыргызских СМИ, митингующие обратились к властям Казахстана с призывом разрешить ситуацию на кыргызско-казахстанской границе и открыть доступ для пересечения проверочных пунктов до 5 ноября.

В противном случае они пообещали обратиться к властям Кыргызстана с требованием начать процедуру выхода из ЕАЭС.

Люди держали плакаты с надписями «Кыргызы и казахи — братья», «Стоит задуматься о выходе из ЕАЭС», «Вся проблема началась с Бабанова, кыргызско-казахская граница должна быть открыта!»

Ситуация на кыргызско-казахской границе осложнилась после того, как министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил 25 октября, что Кыргызстан отказался подписывать дорожную карту, направленную на урегулирование ситуации на границе двух стран.

После этого казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

На 1 ноября 2017 года на кыргызско-казахстанских пунктах пропуска скопилось более 700 груженых фур.

Согласно заявлению официальных лиц Казахстана, для разрешения ситуации на границе необходимо уравнять налоги, а также ввести равную стоимость товаров для Кыргызстана и Казахстана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)