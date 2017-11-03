SOCAR и DeGolyer and MacNaughton подписали соглашение о сотрудничестве

2017-11-03 19:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и американская консалтинговая компания DeGolyer and MacNaughton, специализирующаяся на нефтегазовой сфере, заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Подписание контракта состоялось в Баку по итогам встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и президента DeGolyer and MacNaughton Джона Уоллеса.

Соглашение предусматривает анализ и техническую поддержку в целях повышения эффективности процесса разработки месторождений и добычи на нефтегазовых месторождениях SOCAR. Документ подписали Ровнаг Абдуллаев и старший вице-президент DeGolyer and MacNaughton Мартин Чарльз Вайвиоровски.

Согласно подписанному документу, DeGolyer and MacNaughton будет оказывать услуги по продуктивному управлению нефтегазовыми объектами на существующих и используемых долгое время месторождениях SOCAR. С этой целью американская компания проанализирует планы разработки 20 месторождений, подготовит рекомендации по повышению уровня добычи и коэффициента извлечения нефти, снижению затрат на нефтедобычу, определению срочных стратегических целей и будет участвовать в их реализации.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)