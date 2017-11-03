Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Грузии дали интервью телеканалу Euronews

2017-11-03 19:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В передаче «Focus» телеканала Euronews накануне был показан репортаж, посвященный открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Корреспондент телеканала взяла интервью у Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Корреспондент Euronews: Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министры Грузии, Казахстана и Узбекистана завершили строительство железной дороги Баку-Тбилиси- Карс. Ее торжественное открытие состоялось 30 октября. 846 километров путей сообщения. Это – самый протяженный участок Великого Шелкового пути. Строительство дороги обошлось практически в 4 миллиарда долларов. По прогнозам, уже к 2034 году по этим рельсам в год будет проходить до 17 миллионов тонн грузов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Короче пути из Азии в Европу, из Европу в Азию нет. Наша задача на будущее по согласованию тарифов сделать его также очень привлекательным экономически. В долгосрочной перспективе объем грузов будет расти. Конечно, это большие прибыли, большие доходы, рабочие места и сотрудничество.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: Несомненно, пассажирские перевозки имеют стратегическое и социально-экономическое значение.

Корреспондент Euronews: Пассажирские поезда смогут в год перевозить до трех миллионов человек, они начнут курсировать между Азербайджаном, Грузией и Турцией в 2018 году. В перспективе ожидается мощный подъем туризма. Кроме того, Европа и Азия станут ближе и возможностей для взаимодействия будет больше.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили: Проект связывает не только экономики этих стран, народы этих стран, чем больше интеграции, чем больше сотрудничества, тем больше экономического роста, торговли и тем больше безопасности в этом регионе и за его пределами.

Корреспондент Euronews: Исторический момент - первый грузовой состав покидает бакинский порт Алят и уже направляется в Турцию. В этих вагонах – 3200 тонн зерна из Казахстана. Сейчас идут переговоры с другими клиентами. Многих особенно привлекает скорость – если раньше некоторые грузы шли из Китая в Европу больше месяца, то теперь речь идет всего о двух неделях.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов: Есть зерно, есть российский металл, есть российская древесина, есть китайские грузы…. Мы подсчитали, что это около пяти миллионов тонн груза, вот-вот подходит.

Корреспондент Euronews: О своем желании принять участие в проекте Баку-Тбилиси- Карс уже заявили и другие страны, в том числе Казахстан, Туркменистан, Пакистан, Китай и Индия.

Во время открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс корреспондент телеканала «Euronews» взяла интервью у Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

- Азербайджан сыграл одну из ключевых ролей в том, чтобы этот проект реализовался. Какова стратегическая важность того, что мы сейчас наблюдаем, - запуска этой железной дороги?

Президент Ильхам Алиев: Это историческое событие. Это дорога, которая объединяет континент, Евразию. Это самая короткая дорога между Азией и Европой, и Азербайджан вместе с Турцией и Грузией принял очень активное участие в строительстве. Очень рад, что сегодня мы вместе празднуем этот исторический день. Президент Турции, премьер-министр Грузии, наши друзья из Казахстана, Узбекистана – премьер-министры, министры из Туркмении, Таджикистана. То есть, их присутствие говорит о том, насколько этот проект важен. Это самый короткий путь, самый надежный путь. Эта дорога принесет благополучие, стабильность, развитие для всего региона.

-А каковы стратегические задачи? Что Вы ожидается от нее?

Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем постепенное увеличение грузов до 17 миллионов тонн через территорию Азербайджана по этой дороге. В долгосрочной перспективе объем грузов будет расти. Конечно, это большие прибыли, большие доходы, рабочие места и сотрудничество.

-Последний вопрос. Помимо того, что это усилит сотрудничество ваших стран в глобальном смысле, какое может быть изменение благодаря этой дороге в экономическом плане?

Президент Ильхам Алиев: В экономическом плане, я думаю, все страны, расположенные вдоль этой дороги, будут использовать ее . Потому что опять же самый короткий путь. Короче пути из Азии в Европу, из Европы в Азию нет. Наша задача на будущее по согласованию тарифов сделать его также очень привлекательным экономически. Поэтому мы будем вместе над этим работать.

- Мой вопрос к Президенту Эрдогану. Какую важность для Турции играет то, что мы здесь сегодня наблюдаем, – запуск в строй железной дороги?

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Прежде всего, эта железная дорога, как сообщение между Европой и Азией, реализована в качестве очень важной стратегической инвестиции. Это стало самой серьезной инвестицией другого этапа исторического Шелкового пути. То есть когда Азербайджан, Турция и Грузия принимали это решение, некоторые не верили в возможность этого дела.

-Каковы стратегические и экономические ожидания Турции в этом проекте?

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Прежде всего, эта дорога, несомненно, имеет важное значение со стратегической точки зрения как в перевозке грузов, так и пассажиров. Известно, что с точки зрения расходов существует конкуренция между перевозкой грузов по железнодорожной системе и морским транспортом, финансовые расходы по этой железной дороге намного ниже. Можно сказать, что риск аварий в пассажироперевозках равен нулю.

Затем корреспондент «Euronews» задала вопрос премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили.

-В принципе те же самые вопросы, что я уже задавала. Насколько для Грузии важно участие в этом стратегическом проекте?

Премьер-министр Георгий Квирикашвили: Проект Баку-Тбилиси-Карс действительно является стратегическим. Так как он связывает три страны, страны-стратегические партнеры – Турция, Грузия и Азербайджан. Этот проект является примером отличного сотрудничества, так как он связывает не только экономику этих стран, но и народы этих стран. И чем больше интеграции, чем больше сотрудничества, тем больше экономического роста, торговли, тем больше безопасности в этом регионе и за его пределами. Присутствие наших друзей, братьев – премьер-министров Казахстана, Узбекистана, министров Туркменистана и Таджикистана говорит о важности этого проекта. Потому что проект «Один пояс, один путь» является проектом, который связывает Азию с Европой и практически развивает весь этот континент. Центральная Азия и Южный Кавказ являются важным звеном вместе с Турцией, соединяющей Европейский континент. Так как он приносит больше экономического роста и больше стабильности. Спасибо.