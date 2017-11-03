Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф предстал перед судом

2017-11-03 14:15 | www.oxu.az | 2

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф предстал перед судом в Пакистане по обвинению в коррупции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Он прибыл в Пакистан из Лондона, где на лечении находится его жена.

На текущем заседании защита попросила объединить три дела против Шарифа в одно. Следующие слушания по делу экс-премьера должны состояться 7 ноября: тогда суд объявит о своем решении по запросу защиты.

В конце октября суд в Пакистане выдал ордер на арест Шарифа по обвинениям в коррупции. Шариф свою вину не признает.

Н.О.