CinemaPlus начинает продажу продукта Diet Popcorn!

2017-11-03 14:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня трудно представить кинотеатр без попкорна - излюбленного лакомства киноманов. Учитывая этот фактор, впервые в Азербайджане сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus предлагает новинку Diet Popcorn - диетический попкорн от ведущих американских производителей. Только в CinemaPlus можно попробовать полезный диетический попкорн с минимальным количеством соли, сахара и жира – идеальный продукт для всех!

Как передает Oxu.Az, попкорн богат протеином, фосфором, железом и кремнием. Но главное его достоинство в том, что он содержит большое количество клетчатки.

Для приготовления нового диетического попкорна в кинотеатр CinemaPlus были приглашены специалисты из Америки, которые провели обучения и предоставили новую рецептуру в соответствии с высочайшими стандартами качества. Попробовав его лишь раз, невозможно будет забыть неповторимый вкус.

Только в кинотеатре CinemaPlus вы можете попробовать оригинальный и самый вкусный попкорн из самого Техаса.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

