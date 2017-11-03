Президент Ильхам Алиев продлил мораторий на проверки бизнеса в Азербайджане

2017-11-03 20:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Срок действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане продлен до первого января 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 31 октября 2017 года и внесении изменений в указ Президента "О применении закона "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 26 октября 2015 года.

Согласно изменениям в закон, мораторий не распространяется на проверки качества лекарственных средств, соблюдения правил безопасности и контроль над безопасностью продовольственной продукции. При этом, согласно указу, контроль качества лекарств и соблюдения правил безопасности будет проводить министерство здравоохранения, а контроль над качеством продуктов питания - Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

Кроме того, как и раньше, под мораторий не подпадают налоговые проверки, а также установленные соответствующим органом исполнительной власти проверки по случаям, создающим угрозу здоровью и жизни людей, государственной безопасности и экономическим интересам. Эти проверки проводятся с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти.