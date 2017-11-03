Скотленд-Ярд начал расследование против Кевина Спейси

2017-11-03 20:12 | www.trend.az | 3

Скотленд-Ярд начал расследование против Кевина Спейси после того, как британский актер обвинил его в изнасиловании, передает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Sun.

Актер, имя которого не называется, утверждает, что это случилось в 2008 году, когда ему было 23 года и он только начинал карьеру. Спейси, который тогда работал художественным руководителем в лондонском театре "Олд Вик", пригласил молодого человека к себе домой, чтобы выпить.

Как рассказывает британский актер, они курили марихуану, затем он потерял сознание, а когда проснулся, то почувствовал, что Спейси совершает над ним действия сексуального характера. Он поспешил покинуть дом, а Спейси велел никому ничего не рассказывать об этом.

Британский актер обратился в полицию после публикаций, связанных с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах. Следователи допросили предполагаемую жертву насилия и начали расследование.

"Предполагается, что один мужчина изнасиловал другого в 2008 году в районе Ламбет. Сотрудники отдела преступлений сексуального характера и насилия над детьми ведут расследование", - приводит издание заявление Скотленд-Ярда.

Скандал вокруг американского актера начался после того, как звезда серила Star Trek Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его. Спейси утверждает, что такого не помнит, однако принес Реппу извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии Спейси обвинили в домогательствах мексиканский актер Роберто Кавазос и еще десяток человек, которые работают над сериалом "Карточный домик", где Спейси играет главную роль.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что на фоне скандала прекращают производство шестого сезона сериала.