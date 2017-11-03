Российская авиация и подлодка "Колпино" атаковали объекты ИГ в Сирии

2017-11-03 20:14 | www.trend.az | 2

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по объектам "Исламского государства" в районе города Абу-Кемаль в Сирии, сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков, передает в пятницу РИА Новости.

Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим, их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

Субмарина запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

За последние трое суток Ту-22 нанесли по террористам на востоке Сирии 18 ударов, еще девять -подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" в Средиземном море.

Самолеты дальней авиации, преодолев пять тысяч километров, вернулись на аэродром базирования. Подлодки продолжают выполнять задачи в составе соединения ВМФ.

В целом за неделю самолеты ВКС в Сирии совершили более 390 вылетов и уничтожили свыше 950 объектов террористов.

В минобороны отмечали, что от боевиков освобождено уже более 90 процентов территории арабской республики. Как подчеркнул российский МИД, операция в Сирии подходит к завершающему этапу.