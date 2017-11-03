BMW отзывает в США около 1,4 млн машин

2017-11-03 20:17 | www.trend.az | 2

Германский автомобильный концерн BMW отзывает в США около 1,4 миллиона машин для устранения неполадок, из-за которых может произойти возгорание в двигателе, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

740 тысяч машин выпуска 2007-2011 годов, в том числе модели Z4, X3 и X5 отзываются для замены элемента клапана принудительной вентиляции картера, чтобы тот не расплавился от высокой температуры.

Кроме того, 673 тысяч машин выпуска 2006-2011 годов отзываются для ремонта электропроводки в системе кондиционирования воздуха, которая также может подвергнуться перегреву. Эта неполадка стала причиной травм у четырех водителей.

Процесс отзыва машин для ремонта начнется 18 декабря.