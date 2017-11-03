Страны СНГ будут вести совместную борьбу с терроризмом

2017-11-03 14:35 | www.oxu.az | 1
Главы правительств стран СНГ по итогам встречи в Ташкенте подписали соглашение об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, кроме того, было принято решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы ПВО в 2018 году.
Премьеры также приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.
Они поставили свои подписи и под решением об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ в 2016 году.