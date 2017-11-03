На Мадагаскаре свыше 120 человек умерли от чумы

2017-11-03 14:40 | www.oxu.az | 3

Количество случаев подозрения на чуму на Мадагаскаре превысило 1,8 тысячи случаев, более 120 человек умерли от заболевания.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 1 августа по 30 октября на Мадагаскаре зарегистрирован 1801 случай подозрения на чуму. От заболевания скончались 127 человек. При этом 62% заражений приходится на легочную чуму, которая передается от человека к человеку и приводит к смерти пациента, если он не получит необходимой медицинской помощи в течение суток. Чума распространилась на 51 из 114 регионов островного государства.

По данным Роспотребнадзора, 26 октября по просьбе органов здравоохранения Мадагаскара специалисты ведомства провели занятия с местными медицинскими работниками и организаторами здравоохранения по вопросам противоэпидемических и профилактических мероприятий в природных очагах чумы. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора доставили 500 доз противочумной вакцины и средства индивидуальной защиты на Мадагаскар.

В ВОЗ подчеркивают, что "учитывая имеющуюся информацию, риск международного распространения чумы остается низким". Поэтому в ВОЗ не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на передвижения или торговлю с Мадагаскаром, хотя путешественники должны быть осведомлены о вспышке чумы.

Н.О.