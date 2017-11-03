Канада ввела санкции против 30 граждан России

2017-11-03 20:18 | www.trend.az | 3

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым "Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или "Законом имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

"Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях", - говорится в заявлении. В нем поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в Канаду им будет закрыт.

"Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру. Сегодняшнее заявление - это четкое послание о том, что Канада будет принимать меры против тех лиц, кто получил прибыль в результате коррупционных действий, или тех, кто был замешан в грубом нарушении прав человека", - сказала глава МИД Канады Христя Фриланд. Она добавила, что рада первому использованию недавно принятого "Закона имени Сергея Магнитского".

Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.