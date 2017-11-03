В исламские центры в США поступила серия угроз после теракта на Манхэттене

2017-11-03 21:36 | www.apa.az | 5

Два исламских центра в штате Нью-Джерси получили серию телефонных звонков с угрозами после теракта, совершенного во вторник на Манхэттене выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

В Исламском центре в городе Пассаик раздалось по крайней мере восемь таких звонков. Целая серия угроз поступила и в исламский центр в городе Патерсон, который, по данным полиции, регулярно посещал Саипов.

В минувший вторник 29-летний уроженец Узбекистана Саипов выехал на пикапе на велосипедную дорожку в юго-западном районе Манхэттена и задавил восемь человек, более десятка людей получили ранения.