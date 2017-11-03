Российские депутаты намерены подать иск на Армению в Международный суд ООН

2017-11-03 14:50 | www.oxu.az | 4

Группа депутатов Госдумы России, членов Общественной палаты России, экспертов и юристов объединяются в рабочую группу для подготовки обращения в Международный суд ООН, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Report.

Глава рабочей группы, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что депутаты и члены Общественной палаты намерены призвать мировое сообщество к правовой и юридической оценке стран, героизирующих нацистов и их пособников.

"В число стран, к которым будут предъявлены претензии в Международном суде ООН, входит и Армения. В самой Армении все чаще задаются вопросом, не является ли увековечивание памяти Гарегина Нжде и Драстамана Канояна героизацией приспешников фашизма", - заявил С. Марков.

Он открыто предупредил армянские власти, что подобная позиция является антинародной и этому надо положить конец.

"Мы призываем армя­нских коллег снести памятник Нжде. Иначе не стоит обращаться к России за помощью, за защит­ой при "геноциде", если памятники таким лю­дям появляются в Арм­ении", - указал директор института.

Он сообщил, что рабочая группа намерена составить список личностей, которые должны быть обвинены международным судом в преступлениях пр­отив человечества, а также список источников, где имеются фактичес­кие материалы об их участии в подобных преступлениях.

"Наша группа будет взаимодействовать с органами исполнительной власти - мы планируем подписать соглашения о подобном сотрудничестве. Это необходимо, потому что со стороны СМИ, увы, есть попытки замолчать деяния пособников фашизма", - добавил С. Марков.

Важность вопроса информационного преследования нацизма поддержал и член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси, историк Дионис Каптарь.

По его мнению, общественность вводится в заблуждение "нечистоплотной пропагандой".

"Ведь большинство армян знают того же Нжде, как борца за независимость Армении, а то, что он был дважды террористом и окончил свою жизнь как коллаборационист в Владимирском централе – они не знают", - указал Д. Каптарь.

В свою очередь депутат Госдумы России Ильдар Бикбаев считает, что установка памятника Г. Нжде и его открытое воспевание "ведется с целью одурманивания молодежи".

"Эта ситуация очень схожа с началом 30-х годов в Германии. Тогда нацисты смогли перетянуть на себя информационную повестку дня. Есть опасения, что в странах по периметру России таким же образом могут прийти к власти нацисты и история, сделав виток, повторится", - отметил парламентарий.

Отметим, что члены рабочей группы берут за основу своей деятельности петицию против героизации нацизма, распространившуюся летом в российском сегменте интернета. Автором петиции, набравшей более 200 тыс. подписей, стал российский политолог Александр Перенджиев.

Н.Г.