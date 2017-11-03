Экс-члены женералитета смогут участвовать в выборах в Испании

2017-11-03 20:29 | www.trend.az | 4

Задержанные бывшие члены женералитета (правительства) Каталонии смогут участвовать в досрочных выборах 21 декабря в парламент автономного сообщества, если до этого времени в отношении них не будет вынесен обвинительный приговор, заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Испании, министр культуры Иньиго Мендес де Виго, передает РИА Новости.

"Пока нет окончательного решения, у всех остаются политические и гражданские права, чтобы выставлять свои кандидатуры на выборах", - сказал де Виго.

Он обратил внимание, что цель испанского правительства, применившего 155-ю статью конституции, что позволило ввести прямое правление центральных властей в Каталонии, и объявившего досрочные выборы, – "восстановить законность" и "конституционный порядок". "Правительство Каталонии должно быть правительством всех", - заявил министр.

В четверг судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

По итогам проведенного в автономии первого октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.