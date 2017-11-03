Трамп примет участие в Восточно-Азиатском саммите

2017-11-03 20:29 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп продлит на день свою поездку в Азию, чтобы принять участие в работе Восточно-Азиатского саммита (ВАС), сообщил в пятницу представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем это", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Трамп отбыл в турне в пятницу утром, изначально предполагалось, что он пропустит само пленарное заседание ВАС на Филиппинах 14 ноября, но встретится с лидерами стран, участвующими в этой международной встрече, днем ранее. Общаясь с журналистами перед вылетом с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), сам американский лидер проинформировал о том, что задержится в Маниле на день. "Мы на самом деле пробудем на Филиппинах на день дольше. У нас там крупная конференция, вторая конференция", - сказал президент, его слова распространил пресс-пул Белого дома.

"Мы будем говорить о торговле. И, конечно, поговорим о Северной Корее. Мы заручимся поддержкой многих людей и стран, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, поездка станет очень успешной", - резюмировал Трамп.

В рамках своего турне глава Белого дома посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. Изначально предполагалось, что поездка продлится с 5 по 14 ноября. На 12 и 13 ноября у Трампа было запланировано участие в саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Основное заседание ВАС намечено на 14 ноября. Предполагалось, что Трамп пообщается с главами стран, участвующими в саммите, 13 ноября, а на самом ВАС США должен был представлять госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Теперь же, как сообщают в Белом доме, президент "планирует провести еще один день на Филиппинах, чтобы принять участие в Восточно-Азиатском саммите".