Бывшие члены каталонского правительства провели ночь в тюрьме

2017-11-03 15:00 | www.oxu.az | 4

Девять бывших членов правительства (женералитета) Каталонии, которое было распущено решением испанского Совета министров, провели ночь в тюрьме, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Н.Г.