В Гёйчае прошел «Праздник граната»

2017-11-03 15:06 | www.oxu.az | 5

В Гёйчайском районе Азербайджана состоялся очередной «Праздник граната».

Как передает Oxu.Az, первый «Праздник граната» был проведен в Гёйчайском районе 3 ноября 2006 года, при совместной организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и Исполнительной власти Гёйчайского района.

Цель – пропаганда регионов, демонстрация культурного и экономического потенциала и развитие туризма.

Секрет вкуса и неизменного качества гёйчайского граната кроется в уникальном микроклимате и составе почвы этого региона.

Представляем вам фоторепортаж с мероприятия:

Эхтирам Джаби

