Италия выдала Франции брата напавшего на прохожих на вокзале в Марселе

2017-11-03 20:40 | www.trend.az | 3

Власти Италии передали Франции Аниса Ханаши, брата Ахмеда Ханаши, напавшего первого октября на прохожих на железнодорожном вокзале Марселя, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, подозреваемый был отправлен во Францию в четверг. В пятницу он должен будет предстать там перед судом.

Первого октября тунисец Ахмед Ханаши напал на прохожих на железнодорожном вокзале Сен-Шарль, смертельно ранив двух девушек, после чего был ликвидирован военным патрулем. Прокуратура подтвердила, что преступник, вооруженный двумя ножами, в момент нападения выкрикивал лозунги во славу Аллаха. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", однако премьер-министр Туниса Юсеф Шахед отметил, что следствие не выявило связей нападавшего с террористическими группировками во время его нахождения в Тунисе.

Позже в городе Феррара на севере Италии на основании французского ордера на арест был задержан брат Ахмеда Ханаши Анис. Его подозревают в участии в террористической организации, а также пособничестве Ахмеду при совершении нападения.