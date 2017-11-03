На юге Ливии пропали немецкий инженер и три гражданина Турции

2017-11-03 20:49 | www.trend.az | 4

Один гражданин Германии и три Турции пропали на юге Ливии, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabia

По имеющейся информации, "с немецким инженером и тремя турками, находящимися в южных районах Ливии, пропала всякая связь". Ни о профессиональной деятельности иностранцев, ни о конкретном месте, где они находились, данные не приводятся. Также не уточняется, с какого времени властям не удается связаться с этими людьми.

Вместе с тем телеканал BBC Arabic сообщил, что четыре иностранных инженера - немец и три турка - "были похищены". По данным телеканала, инцидент произошел в районе Убари на юго-западе Ливии.

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два правительства - поддерживаемый международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке) и ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. На фоне непрекращающегося хаоса в стране продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов, в том числе из "Аль-Каиды" и боевиков террористической группировки "Исламское государство".