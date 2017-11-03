Президент: БТК принесет развитие всему региону

2017-11-03 15:10 | www.oxu.az | 5

«Маршрут Баку-Тбилиси-Карс принесет стабильность и развитие всему региону».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту Euronews.

«Нужно сделать маршрут Баку-Тбилиси-Карс экономически привлекательным в долгосрочной перспективе. Короче пути из Азии в Европу и из Европы в Азию нет. Наша задача на будущее – согласование тарифов».

Отметим, что в передаче «Fokus» телеканала Euronews был показан репортаж, посвященный открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Корреспондент телеканала взял интервью у президентов Азербайджана и Турции и премьер-министра Грузии.

Н.О.

