Кремль за создание движения в поддержку Путина

2017-11-03 15:14 | www.oxu.az | 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения в поддержку президента Владимира Путина.

Как передает Oxu.Az, по словам Пескова, в Кремле приветствуют желание спортсмена поддержать главу государства.

«Но, а в какой форме, так сказать, будет эта инициатива реализовываться пока мы сказать не можем, просто мы не знаем. Но Саша, действительно, он очень известный россиянин, очень успешный россиянин и, действительно, мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ FM».

Ранее Александр Овечкин написал в своем Instagram, что его движение будет называться Putin Team.

«Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!», - написал хоккеист.

Н.О.